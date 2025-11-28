LES ROCKEURS ONT DU COEUR 11 J2 – SECRET PLACE St Jean De Vedas

LES ROCKEURS ONT DU COEUR 11 J2 Début : 2025-12-20 à 18:45. Tarif : – euros.

La TAF & Boomerang présentent LES ROCKEURS ONT DU COEUR #11 les vendredi 19 et samedi 20 Décembre à la Secret Place – Ouverture des portes, du bar, et du food-truck à 19h – Une entrée = un jouet neuf d’une valeur de 10€ minimum (ou 10€)- PARTENARIAT CHU service PÉDIATRIQUELes Rockeurs ont du cœur sont de retour à la SECRET PLACE pour cette 11ème édition de la plus grosse collecte de jouets du département !Historique :Tout a démarré en 1988, à Nantes, sur une idée de la maman du guitariste des Elmer Food Beat et de Stéphane Cluzeau : lancer une opération caritative dont l’objectif est d’offrir aux enfants défavorisés le droit de croire au Père Noël. Cette année-là « Les rockeurs ont ducœur » sont créés. De nombreux groupes troqueront chaque année leurs housses de guitares pour des hottes de cadeaux (1 entrée = 1 jouet neuf).Petit à petit, l’association nantaise se détache de ses initiatives qui ont fleuri dans toute la France, les laissant grandir de manière autonome. A Nantes même, le relais est passé à la fin des années 90 à Eddy Bonin et l’association WCM, qui perpétue chaque fin d’année la tradition à l’Olympic, le temple du rock nantais.Les Rockeurs à la Secret Place :À la Secret Place, le principe est le même : plusieurs artistes de la scène rock se produisent sur la scène de la Secret Place au profit des enfants défavorisés. Pour les spectateurs, une entrée pour le concert = un jouet neuf d’une valeur de 10€ minimum. Ces jouets seront ensuite donnés au CHU afin d’être offerts lors d’une redistribution aux enfants de 0 à 14 ans.Un événement caritatif lors duquel artistes et bénévoles œuvrent pour offrir une soirée d’exception aux petits et grands enfants !Pour ceux qui veulent participer hors soirée :Pour les personnes qui souhaitent participer mais qui ne peuvent être présentes lors de la soirée, nous pouvons réceptionner les dons de jouets en amont du concert, mais également d’argent, qui seront donnés à l’association lors de la remise des jouets. Le soir du concert, des billets au prix de 10€ seront également disponibles pour ceux qui n’ont pas pu acheter de jouets, l’argent récolté sera bien entendu redistribué au CHU.https://www.youtube.com/watch?v=dxNPsQRne0chttps://www.youtube.com/watch?v=6PF3TjA5AWQ&t=17sAppel à diffusion :Nous lançons également un appel à la diffusion de cet événement, en effet, le but est de récolter un maximum de jouets, pour pouvoir les redistribuer à un maximum d’enfants. Il ne faut donc pas hésiter à partager notre évènement Facebook, ou même demander des affiches de l’événement pour les mettre autour des chez-vous.SAMEDI 20 DÉCEMBRE – LES ROCKEURS ONT DU COEUR #11PATRICK COUTIN – Rock, France? « L’homme invisible » sera donc le 14e album d’un artiste qui s’est tout permis.Auteur compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur, musicien, écrivain, vidéaste et peintre à ses heures, Coutin se promène avec ses chansons, ses guitares, et ses envies, là où il veut et quand il veut. Marginal et reconnu, libre et rebelle sans ostentation, infatigable, cette fois-ci c’est à Austin, Texas, qu’au sortir de la pandémie, il est parti retrouver la fine fleur des musiciens de la« Cité Étrange », pour un album de rock et de chansons, presque générique avant même d’être paru. En mars 2022, c’est donc un homme pressé, décidé, presque énervé qui prend l’avion pourAustin, avec l’intention d’enregistrer de manière simple, rapide, à l’ancienne diraient certains, dix chansons composées pendant les confinements. Il y retrouve Jarrod J. Johnson, parmi les meilleurs batteurs d’Austin (John Mayer, Lenny Kravitz, Boz Scaggs, Charly Sexton), Eric Holden à la basse (Shakira, The BoDeans, Serena Ryder) et reprend sa collaboration avec le fantastique guitariste et producteur David Grissom (Buddy Guy, John Mellencamp, Joe Ely, The Allman Brothers Band, Chris Isaak, Robben Ford, JohnMayall, Ringo Starr, etc.)Le petit groupe s’installe pour quelques jours dans la campagne Texane à The Zone, un studio qui respire encore les parfums du rock des années soixante-dix et des utopies qui allaient de pair.En quelques jours l’album est bouclé.C’est un rock nerveux, souvent tendu, même si la souplesse féline du Texas Swing l’habite en permanence, une musique simple et sans artifices, terriblement efficace, jouée par des virtuoses, un retour aux sources, portée par des paroles comme taillées dans le vif de la vie,pleines de réminiscences de la route, de la Beat Génération et des idéaux, dont Patrick Coutin, dit qu’ils manquent cruellement au monde d’aujourd’hui.Bref, du Coutin pur et dur.?? Facebook : http://bit.ly/2kBpCrv?? Instagram : http://bit.ly/2mlEZEV?? Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=0r6FzUobRLs&list=RD0r6FzUobRLs&start_radio=1?? Reportage Sur Patrick Coutin par André Manoukian : https://www.youtube.com/watch?v=LreC2msM23c&list=RDLreC2msM23c&start_radio=1 / http://bit.ly/2mkboM3Site?? Albums en écoute : https://baco.lnk.to/P

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34