Les Rockeurs ont du Coeur 2025 Haguenau

Les Rockeurs ont du Coeur 2025

6 Place Robert Schuman Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) organise cette année encore l’événement Les Rockeurs ont du Cœur au Millénium à Haguenau, cette soirée réunit des groupes rock de la scène locale pour soutenir des causes solidaires.

Le Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) organise cette année encore l’événement Les Rockeurs ont du Cœur au Millénium à Haguenau, cette soirée réunit des groupes rock de la scène locale pour soutenir des causes solidaires.

Entrée solidaire un jouet ou un livre (neuf ou en bon état) = une entrée

Buvette et petite restauration sur place.

Venez nombreux soutenir cette initiative dans une ambiance conviviale et engagée. .

6 Place Robert Schuman Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 83 03 40 93 crma@reseaujack.fr

English :

Once again this year, the Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) is organizing the Les Rockeurs ont du C?ur event at the Millénium in Haguenau, bringing together rock bands from the local scene to support solidarity causes.

German :

Das Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) organisiert auch dieses Jahr wieder die Veranstaltung Les Rockeurs ont du C?ur im Millénium in Haguenau. An diesem Abend treten Rockbands aus der lokalen Szene auf, um solidarische Zwecke zu unterstützen.

Italiano :

Anche quest’anno il Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) organizza l’evento Les Rockeurs ont du C?ur al Millénium di Haguenau, riunendo le rock band locali per sostenere cause di solidarietà.

Espanol :

Un año más, el Centre de Ressources des Musiques Actuelles du Bas-Rhin (CRMA) organiza en el Millénium de Haguenau el evento Les Rockeurs ont du Cœur , que reúne a grupos de rock locales para apoyar causas solidarias.

L’événement Les Rockeurs ont du Coeur 2025 Haguenau a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau