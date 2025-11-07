Les Rockeurs ont du cœur 2025 Stéréolux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 19:30 –

La 38e édition des Rockeurs, c’est le samedi 13 décembre !Le principe ? 1 jouet neuf (valeur minimale 10 €) = 1 entrée au concertPas de réservation en amont : le public échange un jouet neuf contre une entrée à l’arrivée sur les lieux. Les jouets collectés seront distribués aux enfants des personnes accueillies par les Restos du Cœur.À l’affiche cette année : Cachemire, Provence 98, Jenny With The Band, Garçon sauvage, LES FILS DE JOIE, et Jessica Delot !Événement FacebookPour celles et ceux qui veulent contribuer sans venir aux concerts, plusieurs points de collecte seront dévoilés prochainement sur le site www.lesrockeurs.com

