Les Rockeurs ont du cœur 2025 Stéréolux Nantes

Les Rockeurs ont du cœur 2025
Samedi 13 décembre, 19h30
Stéréolux
Loire-Atlantique

La 38e édition des Rockeurs, c’est le samedi 13 décembre !

Le principe ? 1 jouet neuf (valeur minimale 10 €) = 1 entrée au concert

Pas de réservation en amont : le public échange un jouet neuf contre une entrée à l’arrivée sur les lieux. Les jouets collectés seront distribués aux enfants des personnes accueillies par les Restos du Cœur.

À l’affiche cette année : Cachemire, Provence 98, Jenny With The Band, Garçon sauvage, LES FILS DE JOIE, et Jessica Delot !

Pour celles et ceux qui veulent contribuer sans venir aux concerts, plusieurs points de collecte seront dévoilés prochainement sur le site www.lesrockeurs.com

Une soirée de concerts riche en émotions : offrons ensemble, cette année encore, du bonheur aux enfants ! nantes nantes métropole

