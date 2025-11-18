Les Rockeurs ont du cœur 2025 Stéréolux Nantes
Les Rockeurs ont du cœur 2025 Samedi 13 décembre, 19h30 Stéréolux Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T22:30:00
Fin : 2025-12-13T19:30:00 – 2025-12-13T22:30:00
La 38e édition des Rockeurs, c’est le samedi 13 décembre !
Le principe ? 1 jouet neuf (valeur minimale 10 €) = 1 entrée au concert
Pas de réservation en amont : le public échange un jouet neuf contre une entrée à l’arrivée sur les lieux. Les jouets collectés seront distribués aux enfants des personnes accueillies par les Restos du Cœur.
À l’affiche cette année : Cachemire, Provence 98, Jenny With The Band, Garçon sauvage, LES FILS DE JOIE, et Jessica Delot !
Pour celles et ceux qui veulent contribuer sans venir aux concerts, plusieurs points de collecte seront dévoilés prochainement sur le site www.lesrockeurs.com
Stéréolux 4 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une soirée de concerts riche en émotions : offrons ensemble, cette année encore, du bonheur aux enfants ! nantes nantes métropole
