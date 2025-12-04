Les Rockeurs ont du cœur L’Étage / Le Liberté Rennes Vendredi 19 décembre, 19h00 1 jouet neuf ou en très bon état d’une valeur de 10 euros minimum = 1 entrée

Les Rockeurs ont du cœur font leur retour sur la scène de L’Étage, pour faire rimer musique et solidarité ! Avec les groupes : La Phaze, Outrage, Moundrag, Black Boys On Moped et Rose Corail !

La soirée a pour objectif de c**ollecter des jouets** au profit du **Secours Populaire**, qui seront ensuite redistribués aux familles suivies par l’association.

Répondant à cet appel de solidarité, 5 groupes nous feront l’honneur de faire vibrer le plancher de L’Étage : **La Phaze**, qui signe son grand retour sur scène ; **Outrage** et son ska-punk endiablé ; **Moundrag**, deux frères (Camille et Colin) qui comptent parmi les meilleurs représentants du rock psyché en France ; les **Black Boys On Moped** et **Rose Corail** pour un début de soirée bien énervé !

Pour assister à la soirée, rien de plus simple : **venez avec un jouet neuf ou en très bon état d’une valeur de 10 euros minimum** (jeux de société, peluches, déguisements, ou tout ce qui pourra égayer le Noël des enfants).

