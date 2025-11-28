Les Rois à Aix Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les Rois à Aix

Dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La venue des Rois dans la capitale de la Provence a marqué la ville au cours de son histoire. Qui a offert l’or, l’encens et la myrrhe ?.

A l’occasion des Rois , cette visite vous plongera dans l’histoire de la ville et des rois qui l’ont façonnée.

Ceux qui l’ont bâtie ou marquée par leur séjour ou leur politique . En ce jour de la Marche des Rois les traditions et fêtes provençales seront également évoquées.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue français

➜ durée 2h



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

As the wise men and their offerings, who offers the gold, the incense and the myrrh to the city ?

