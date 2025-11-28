Les Rois à Aix Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence
Les Rois à Aix Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence dimanche 11 janvier 2026.
Les Rois à Aix
Dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11 12:00:00
2026-01-11
La venue des Rois dans la capitale de la Provence a marqué la ville au cours de son histoire. Qui a offert l’or, l’encens et la myrrhe ?.
A l’occasion des Rois , cette visite vous plongera dans l’histoire de la ville et des rois qui l’ont façonnée.
Ceux qui l’ont bâtie ou marquée par leur séjour ou leur politique . En ce jour de la Marche des Rois les traditions et fêtes provençales seront également évoquées.
➜ Visite guidée à pied
➜ Langue français
➜ durée 2h
Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .
Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
As the wise men and their offerings, who offers the gold, the incense and the myrrh to the city ?
