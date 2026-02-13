Les rois du FAB LAB : réalisez votre blason, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Les rois du FAB LAB : réalisez votre blason Jeudi 19 février, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sur inscription

Oyez, oyez, nobles seigneurs et gentes dames ! Venez réaliser votre propre blason grâce au Fab’Lab de la médiathèque ! Vous découvrirez ainsi les mystères de l’héraldique.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]

Création d’un blason en 3D avec Tinkercad. 3D blason

Pixabay