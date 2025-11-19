LES ROIS DU RATEAU – CAFE-THEATRE Lyon

LES ROIS DU RATEAU Début : 2025-12-31 à 21:30. Tarif : – euros.

?? Vous pensiez avoir tout vu en rendez-vous foireux ? Attendez de rencontrer David et Claire.Dans Les Rois du Râteau, ces deux champions de l’échec amoureux revisitent leurs plus grandes déceptions sentimentales :un vegan qui pleure devant une carotte, une femme tellement parfaite qu’on a envie de s’enfuir, un obsédé du calcul calorique, une voyante complètement perchée… et d’autres “perles rares” à hurler de rire.?? Une heure de pièce survitaminée, de personnages délirants et de situations qu’on a tous (plus ou moins) vécues.

CAFE-THEATRE 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69