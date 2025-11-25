LES ROIS SAGES EN GARDIOLE Frontignan
LES ROIS SAGES EN GARDIOLE
Frontignan Hérault
Visite spectacle organisée par le Club 40 en partenariat avec le Temps jadis et la ferme Dromasud, autour de l’arrivée des Rois Sages.
Visite spectacle organisée par le Club 40 en partenariat avec le Temps jadis et la ferme Dromasud, autour de l'arrivée des Rois Sages.Musique par les Grailhes de Thau (Jean Alingrin et ses amis musiciens).Participants costumés bienvenus.
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 contact@frontignan.fr
English :
Show tour organized by Club 40 in partnership with Temps jadis and Dromasud Farm, around the arrival of the Wise Kings.
German :
Vom Club 40 in Zusammenarbeit mit Le Temps jadis und dem Bauernhof Dromasud organisierte Show-Tour rund um die Ankunft der Weisen Könige.
Italiano :
Una visita allo spettacolo organizzata da Club 40 in collaborazione con Temps jadis e Dromasud Farm, incentrata sull’arrivo dei Re Magi.
Espanol :
Una visita al espectáculo organizado por el Club 40 en colaboración con Temps jadis y la granja Dromasud, centrada en la llegada de los Reyes Magos.
