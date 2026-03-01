Les rois vagabonds Concerto popur 2 clowns Sainte-Sigolène

Les rois vagabonds Concerto popur 2 clowns

9 route du pinet Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Au programme Vivaldi, Bach, Strauss… Mais les musiciens sont des clowns. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine.

Sous chapiteau

.

English :

On the program: Vivaldi, Bach, Strauss… But the musicians are clowns. Mime, acrobatics, music, just a few words.

Under the big top

