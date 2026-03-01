Les rois vagabonds Concerto pour 2 clowns Sainte-Sigolène
Les rois vagabonds Concerto pour 2 clowns
9 route du pinet Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
-26 ans, étudiant.es, personnes au chômage, bénéficiaires des minimas sociaux
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Au programme Vivaldi, Bach, Strauss… Mais les musiciens sont des clowns. Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine.
Sous chapiteau
9 route du pinet Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 55 17 16
English :
On the program: Vivaldi, Bach, Strauss… But the musicians are clowns. Mime, acrobatics, music, just a few words.
Under the big top
