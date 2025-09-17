Les rôles préconçus au sein des relations de couple Maison de la Conversation Paris

Les rôles préconçus au sein des relations de couple Maison de la Conversation Paris mercredi 17 septembre 2025.

Rendez-vous le 17 septembre Cercle de parole entre femmes

Thématique : Les rôles préconçus au sein des relations de couple

Cet espace, dédié aux femmes, a pour objectif d’ouvrir un moment d’échange sincère et bienveillant autour du poids que peuvent représenter ces rôles dans nos vies amoureuses.

Un cercle de parole, c’est quoi ? C’est un temps de rencontre qui met en avant la vulnérabilité et l’expérience personnelle comme moyen de partage.

ℹ️ P-S : 3rd Space, c’est quoi ? 3rd Space est un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits permettant aux personnes de sortir de leurs cercles et de se rencontrer, afin de partager leurs opinions et leurs visions du monde en toute bienveillance.

Prends part à la conversation et rejoins-nous sur Instagram pour suivre nos actualités et être au courant des prochains événements.

@untroisiemeespace

Le mercredi 17 septembre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/les-roles-preconcus-au-sein-des-relations-de-couple-tickets-1621640804299?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org