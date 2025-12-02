Les romans grecs Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Les romans grecs

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Anne-Marie Ozanam, spécialiste et traductrice de littérature grecque et latine, nous présente ces récits mouvementés, drôles ou dramatiques, dont cinq seulement sont parvenus jusqu’à nous…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : Les romans grecs

L’événement Les romans grecs Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-02 par OT CdC Coeur du Perche