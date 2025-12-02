Les romans grecs Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Bellou sur Huisne 2 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche
17 janvier 2026, 16:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Anne-Marie Ozanam, spécialiste et traductrice de littérature grecque et latine, nous présente ces récits mouvementés, drôles ou dramatiques, dont cinq seulement sont parvenus jusqu’à nous…
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
