Les Romantiques face à Shakespeare L’exemple d’Eugène Delacroix

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Au début du XIXe siècle, les classiques de la littérature britannique sont abondamment traduits et diffusés en France. Les romans de Walter Scott et les pièces de Shakespeare deviennent ainsi des sources d’inspiration importantes pour les artistes romantiques, Eugène Delacroix en tête.

Grande figure du romantisme, le peintre s’attache par exemple à représenter des épisodes de Hamlet et Romeo et Juliette. La conférence reviendra sur ce phénomène du début du XIXe siècle, entre arts visuels et littérature. .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

In the early 19th century, the classics of British literature were abundantly translated and distributed in France. The novels of Walter Scott and the plays of Shakespeare became important sources of inspiration for Romantic artists, led by Eugène Delacroix.

L’événement Les Romantiques face à Shakespeare L’exemple d’Eugène Delacroix Chartres a été mis à jour le 2025-12-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES