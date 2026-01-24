Les romantiques Yonathan Avishai Le Palace Périgueux

Les romantiques Yonathan Avishai

Le Palace 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Les Romantiques est le nouveau projet du pianiste et compositeur Yonathan Avishai.

Avec à ses côtés Christophe Panzani (saxophone) et Pierre Perchaud (guitare), Yonathan révèle un certain registre romantique de son univers.

Cette musique de chambre et de cœur (sans section rythmique) met en lumière le lyrisme d’une simple mélodie, le doux mouvement d’une danse, le tout au service d’émotions profondes et sincères.

Pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen, Yonathan Avishai a fait de la délicatesse sa marque de fabrique. .

