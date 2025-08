LES ROMEUFONIES ÉOLE DUB Font-Romeu-Odeillo-Via

LES ROMEUFONIES ÉOLE DUB Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 29 août 2025.

LES ROMEUFONIES ÉOLE DUB

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-29 22:30:00

fin : 2025-08-29 23:59:00

2025-08-29

Éole Dub envoûte avec ses rythmes de didgeridoo sur une marée de basse nimbée de mélodies oniriques. Influencé par les pionniers du live dub tel que Brain Damage ou High Tone, le duo forme une symbiose entre des sonorités modernes et un instrument tr…

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Éole Dub bewitches with its didgeridoo rhythms over a tide of bass drenched in dreamy melodies. Influenced by live dub pioneers such as Brain Damage and High Tone, the duo form a symbiosis between modern sounds and a very modern instrument.

German :

Éole Dub verzaubert mit seinen Didgeridoo-Rhythmen auf einer Bassflut, die von traumhaften Melodien durchzogen ist. Beeinflusst von den Pionieren des Live-Dub wie Brain Damage oder High Tone, bildet das Duo eine Symbiose aus modernen Klängen und einem tr…

Italiano :

I ritmi del didgeridoo di Éole Dub si contrappongono a una marea di bassi e melodie sognanti. Influenzato da pionieri del dub dal vivo come Brain Damage e High Tone, il duo forma una simbiosi tra suoni moderni e uno strumento molto moderno.

Espanol :

Los ritmos del didgeridoo de Éole Dub se contraponen a una marea de bajos y melodías de ensueño. Influenciados por pioneros del dub en directo como Brain Damage y High Tone, el dúo forma una simbiosis entre sonidos modernos y un instrumento muy actual.

