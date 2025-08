LES ROMEUFONIES MAJURA LIMON Font-Romeu-Odeillo-Via

LES ROMEUFONIES MAJURA LIMON Font-Romeu-Odeillo-Via jeudi 7 août 2025.

LES ROMEUFONIES MAJURA LIMON

Lieu-dit Sola de la Calma Est Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 19:30:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Maruja Limón, un sextet féminin basé à Barcelone, se caractérise par sa musique vibrante qui oscille entre le flamenco, la pop et les rythmes latins.

Le groupe a été créée en 2014 avec l’intention de traduire en musique les inquiétudes de chaque indi…

.

Lieu-dit Sola de la Calma Est Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Maruja Limón, a female sextet based in Barcelona, is characterized by its vibrant music that oscillates between flamenco, pop and Latin rhythms.

The group was formed in 2014 with the intention of translating the anxieties of every indi…

German :

Maruja Limón, ein weibliches Sextett mit Sitz in Barcelona, zeichnet sich durch seine vibrierende Musik aus, die zwischen Flamenco, Pop und lateinamerikanischen Rhythmen schwankt.

Die Band wurde 2014 mit der Absicht gegründet, die Sorgen jedes einzelnen Indi…

Italiano :

Maruja Limón, sestetto femminile con sede a Barcellona, si caratterizza per la sua musica vibrante che oscilla tra flamenco, pop e ritmi latini.

Il gruppo si è formato nel 2014 con l’intenzione di tradurre le preoccupazioni di ogni indi…

Espanol :

Maruja Limón, sexteto femenino afincado en Barcelona, se caracteriza por su música vibrante que oscila entre el flamenco, el pop y los ritmos latinos.

El grupo se formó en 2014 con la intención de trasladar las inquietudes de cada indi…

L’événement LES ROMEUFONIES MAJURA LIMON Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-07-30 par OT DE FONT ROMEU