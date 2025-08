LES ROMEUFONIES NICOLAS LICCIARDI & MARIE CANTAGRIL Font-Romeu-Odeillo-Via

LES ROMEUFONIES NICOLAS LICCIARDI & MARIE CANTAGRIL Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 26 août 2025.

LES ROMEUFONIES NICOLAS LICCIARDI & MARIE CANTAGRIL

7 Route de l’Ermitage Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Début : 2025-08-26 21:00:00

fin : 2025-08-26 22:00:00

2025-08-26

Nicolas Licciardi et Marie Cantagril

Entrée 20€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie sur place

Notre avis Pour les amoureux du classique !…

7 Route de l’Ermitage Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

Nicolas Licciardi and Marie Cantagril

Admission 20? Free for children under 12.

Ticket office on site

Family concerts

Our opinion: For classical music lovers!

German :

Nicolas Licciardi und Marie Cantagril

Eintritt 20 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Eintrittskarten vor Ort erhältlich

In der Familie

Unsere Meinung: Für Liebhaber der Klassik!

Italiano :

Nicolas Licciardi e Marie Cantagril

Ingresso 20 euro. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Biglietteria in loco

Concerti per famiglie

Il nostro giudizio: Per gli amanti della musica classica!

Espanol :

Nicolas Licciardi y Marie Cantagril

Entrada: 20 euros. Gratuita para menores de 12 años.

Taquilla in situ

Conciertos en familia

Nuestro veredicto: ¡Para los amantes de la música clásica!

