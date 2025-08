LES ROMEUFONIES NO NAME Font-Romeu-Odeillo-Via

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-15 20:00:00

fin : 2025-08-15 23:59:00

2025-08-15

L’Orchestre NO NAME vous propose un show énergique, allant des plus grands tubes des années 80 aux années Disco, des grands standards Pop/Rock aux toutes dernières nouveautés.

Gratuit En Famille et entre amis

Notre avis Avec No Name, chaque perfo…

.

57 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

The NO NAME Orchestra puts on an energetic show, ranging from the greatest hits of the 80s to Disco, from Pop/Rock standards to the latest hits.

Free With family and friends

Our verdict: With No Name, every perfo…

German :

Das Orchester NO NAME bietet Ihnen eine energiegeladene Show, die von den größten Hits der 80er Jahre bis hin zu den Disco-Hits, von den großen Pop/Rock-Standards bis hin zu den allerletzten Neuheiten reicht.

Kostenlos Familie & Freunde

Unsere Meinung: Bei No Name ist jede Perfo…

Italiano :

La NO NAME Orchestra propone uno spettacolo energico, che spazia dai più grandi successi degli anni ’80 agli anni della Disco, dai grandi standard Pop/Rock alle ultime novità.

Gratuito Con la famiglia e gli amici

Il nostro verdetto: con i No Name, ogni…

Espanol :

La orquesta NO NAME ofrece un espectáculo enérgico que abarca desde los grandes éxitos de los 80 hasta los años Disco, pasando por los grandes estándares del Pop/Rock o las últimas novedades.

Gratis En familia y con amigos

Nuestro veredicto: Con No Name, cada perfo…

L’événement LES ROMEUFONIES NO NAME Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-07-30 par OT DE FONT ROMEU