LES ROMEUFONIES RUMBAKANA Font-Romeu-Odeillo-Via

Lieu-dit Sola de la Calma Est Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-08-14

Le groupe Rumbakana voit le jour à Barcelone en 2015. Leur musique de rue et leurs multiples concerts en soutien à des causes d’injustices sociales les a amené à être l’un des groupes les plus actifs de la capitale catalane. La gaieté et les musi…

Lieu-dit Sola de la Calma Est Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

The group « Rumbakana » was born in Barcelona in 2015. Their street music and multiple concerts in support of social injustice causes has led them to be one of the most active groups in the Catalan capital. The cheerfulness and musical…

German :

Die Gruppe « Rumbakana » wurde 2015 in Barcelona gegründet. Ihre Straßenmusik und ihre zahlreichen Konzerte zur Unterstützung sozialer Ungerechtigkeiten haben sie zu einer der aktivsten Gruppen in der katalanischen Hauptstadt gemacht. Die Fröhlichkeit und die Musik …

Italiano :

I Rumbakana si sono formati a Barcellona nel 2015. La loro musica di strada e i loro numerosi concerti a sostegno di cause di ingiustizia sociale li hanno resi uno dei gruppi più attivi della capitale catalana. L’allegria e la musica di questo gruppo sono…

Espanol :

Rumbakana se formó en Barcelona en 2015. Su música callejera y sus numerosos conciertos en apoyo a causas de injusticia social les han convertido en uno de los grupos más activos de la capital catalana. La alegría y la música de este grupo son…

