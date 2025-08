LES ROMEUFONIES TRIBUTE YVES MONTAND Font-Romeu-Odeillo-Via

LES ROMEUFONIES TRIBUTE YVES MONTAND Font-Romeu-Odeillo-Via mercredi 6 août 2025.

46 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-06 20:30:00

fin : 2025-08-06 21:30:00

2025-08-06

Répertoire d’Yves Montant par le Quatuor Viva Ivo. Billetterie sur place ou sur HELLOASSO.

Entrée 20€ Gratuit -12 ans Dès 8 ans

Notre avis Un moment plein de charme et de nostalgie….

46 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Yves Montant repertoire by the Quatuor Viva Ivo. Tickets available on site or on HELLOASSO.

Admission 20? Free -12 years From 8 years

Our verdict: A moment full of charm and nostalgia….

German :

Repertoire von Yves Montant durch das Viva Ivo Quartett. Tickets vor Ort oder auf HELLOASSO.

Eintritt 20? Kostenlos 12 Jahre ab 8 Jahren

Unsere Meinung: Ein Moment voller Charme und Nostalgie….

Italiano :

Repertorio di Yves Montant suonato dal Quatuor Viva Ivo. Biglietti disponibili alla porta o presso HELLOASSO.

Ingresso 20? Gratuito per i minori di 12 anni A partire da 8 anni

Il nostro giudizio: Un momento pieno di fascino e nostalgia….

Espanol :

Repertorio de Yves Montant interpretado por el Quatuor Viva Ivo. Entradas disponibles en la puerta o en HELLOASSO.

Entrada 20? Gratis para menores de 12 años A partir de 8

Nuestro veredicto: Un momento lleno de encanto y nostalgia….

