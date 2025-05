Les ronde du fumélois Marche VTT Route – Mairie de Fumel Fumel, 14 juin 2025 13:00, Fumel.

Lot-et-Garonne

Les ronde du fumélois Marche VTT Route Mairie de Fumel 1 Pl. du Château, 47500 Fumel Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-14 13:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

2025-06-15

Pour les cyclistes sur route, 3 parcours disponibles 40km dénivelé 450m, 65km dénivelé 800m, 85km dénivelé 1050m.

Pour les vététiste, 2 parcours disponibles 35km, 55km.

Pour les marcheurs, 3 parcours disponibles 5km, 9km, 14km.

Inscription par mail ou par téléphone.

La ville de Fumel organise une randonnée pour les marcheurs, les VTT ainsi que pour les cycliste sur route.

Mairie de Fumel 1 Pl. du Château, 47500 Fumel

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 74 10 85 fumelcoeurdeville@gmail.com

For road cyclists, 3 routes available: 40km with 450m elevation gain, 65km with 800m elevation gain, 85km with 1050m elevation gain.

For mountain bikers, 2 routes available: 35km, 55km.

For walkers, 3 routes available: 5km, 9km, 14km.

Registration by e-mail or telephone.

Für Straßenradfahrer stehen 3 Strecken zur Verfügung: 40km Höhenunterschied 450m, 65km Höhenunterschied 800m, 85km Höhenunterschied 1050m.

Für Mountainbiker stehen 2 Strecken zur Verfügung: 35km, 55km.

Für Wanderer stehen 3 Strecken zur Verfügung: 5km, 9km, 14km.

Anmeldung per E-Mail oder Telefon.

Per i ciclisti su strada, sono disponibili 3 percorsi: 40 km con un dislivello di 450 m, 65 km con un dislivello di 800 m, 85 km con un dislivello di 1050 m.

Per gli appassionati di mountain bike, sono disponibili 2 percorsi: 35 km, 55 km.

Per gli escursionisti, 3 percorsi disponibili: 5 km, 9 km, 14 km.

Iscrizioni via e-mail o telefono.

Para los ciclistas de carretera, hay 3 rutas disponibles: 40km con un desnivel de 450m, 65km con un desnivel de 800m, 85km con un desnivel de 1050m.

Para ciclistas de montaña, 2 rutas disponibles: 35km, 55km.

Para los senderistas, 3 recorridos disponibles: 5km, 9km, 14km.

Inscripciones por correo electrónico o teléfono.

