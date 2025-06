Les Rondes De La Clairette – Cave Monge-Granon Vercheny 22 juin 2025 07:00

Drôme

Les Rondes De La Clairette Cave Monge-Granon 3700 Avenue de la Clairette Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 07:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

La Cave Monge Granon accueille la troisième édition des rondes de la clairette avec 3 parcours au cœur du pays de la clairette de Die. 152km 92km 60km avec votre temps de référence à l’arrivée. La manifestation est ouverte aux VAE + NEWS GRAVEL

.

Cave Monge-Granon 3700 Avenue de la Clairette

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Cave Monge Granon hosts the third edition of the Rondes de la Clairette, with 3 routes through the heart of Clairette de Die country. 152km ? 92km ? 60km with your reference time at the finish. The event is open to VAE + NEWS GRAVEL

German :

Die Weinkellerei Monge Granon veranstaltet die dritte Ausgabe der « Rondes de la Clairette » mit drei Strecken im Herzen des Landes der Clairette de Die. 152km ? 92km ? 60km mit Ihrer Referenzzeit am Ziel. Die Veranstaltung ist offen für VAE + NEWS GRAVEL

Italiano :

La Cave Monge Granon ospita la terza edizione delle Rondes de la Clairette, con 3 percorsi nel cuore della regione della Clairette de Die. 152km ? 92km ? 60km con il vostro tempo di riferimento all’arrivo. L’evento è aperto alle mountain bike + NEWS GRAVEL

Espanol :

La Cave Monge Granon acoge la tercera edición de las Rondes de la Clairette, con 3 recorridos por el corazón de la región de Clairette de Die. 152km ? 92km ? 60km con su tiempo de referencia en la meta. El evento está abierto a las bicicletas de montaña + NOTICIAS GRAVEL

L’événement Les Rondes De La Clairette Vercheny a été mis à jour le 2025-06-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme