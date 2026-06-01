Les roses de Daniel, Les roses de Daniel, Malmedy

Les roses de Daniel Samedi 6 juin, 09h00, 14h00 Les roses de Daniel Verviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Nichée dans les Hautes Fagnes, à Bellevaux près de Malmedy, la pépinière Les Roses de Daniel est un lieu dédié aux amoureux des roses. Le jardin conservatoire, fondé en 1994, abrite une riche collection de variétés cultivées sans produits chimiques, dans le respect de l’environnement. Les roses, disposées en milieu naturel, offrent une promenade à travers l’histoire de cette fleur.

C’est aussi un espace de partage, avec conseils, formations et accueil par des passionnés.

Depuis 2017, un potager complète le site, notamment avec une grande diversité de tomates anciennes.

Activités proposées lors du week-end ‘Parcs et Jardins de Wallonie’

Samedi 6 juin

> Vous pourrez bénéficier des conseils d’expert pour toutes questions sur les rosiers (plantation, entretien…)

Les roses de Daniel Chemin du meunier, 6A – 4960 Bellevaux-Malmedy Malmedy 4960 Bellevaux-Ligneuville Verviers Liège

Nichée dans les Hautes Fagnes, à Bellevaux près de Malmedy, la pépinière Les Roses de Daniel est un lieu dédié aux amoureux des roses. Le jardin conservatoire, fondé en 1994, abrite une riche de sans…

© Les roses de Daniel