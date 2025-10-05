Les Roses d’octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse
dimanche 5 octobre 2025.
Les Roses d’octobre de Biscarrosse
L’Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Les Roses d’Octobre de Biscarrosse vous donnent rendez-vous le dimanche 5 octobre avec des nouveautés !
Au programme VTT, marche, animations, repas producteurs locaux, crêpes maison, théâtre….
Une mobilisation locale qui s’inscrit dans un élan national contre le cancer du sein.
Tous les bénéfices seront reversés à l’Institut Bergonié
Venez nombreux ! .
L’Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com
