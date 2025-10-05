Les Roses d’octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse

L'Arcanson Biscarrosse

Les Roses d’Octobre de Biscarrosse vous donnent rendez-vous le dimanche 5 octobre avec des nouveautés !

Au programme VTT, marche, animations, repas producteurs locaux, crêpes maison, théâtre….

Une mobilisation locale qui s’inscrit dans un élan national contre le cancer du sein.

Tous les bénéfices seront reversés à l’Institut Bergonié

Venez nombreux ! .

L’Arcanson 61 Rue du Lt de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com

