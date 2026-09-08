Les Roses d’Octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Les Roses d’Octobre de Biscarrosse

L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous pour une journée haute en couleur, en énergie et en solidarité !

Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts face au cancer du sein, Les Roses d’Octobre Biscarrosse vous invitent à venir partager une journée

Bougez pour la bonne cause !

Des animations et un spectacle pour se retrouver et partager.

Sensibiliser, soutenir et lutter ensemble contre le cancer du sein.

Musique, animations, gourmandises et bonne humeur au rendez-vous !

Au programme :

09h-09h30 Départs VTT

10h Marche

10h30 Course d’orientation

11h30 Animations locales avec la Banda Bisca

11h30 Buvettes, tapas, crêpes et tombola

16h30 Pièce de théâtre .

L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 35 85 91 lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com

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English : Les Roses d’Octobre de Biscarrosse

L’événement Les Roses d’Octobre de Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grands Lacs