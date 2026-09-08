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Les Roses d’Octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse

dimanche 4 octobre 2026 · L'Arcanson · Biscarrosse

Les Roses d’Octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
L'Arcanson
Adresse
61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Biscarrosse

Les Roses d’Octobre de Biscarrosse

L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Rendez-vous pour une journée haute en couleur, en énergie et en solidarité !

Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts face au cancer du sein, Les Roses d’Octobre Biscarrosse vous invitent à venir partager une journée

Bougez pour la bonne cause !
Des animations et un spectacle pour se retrouver et partager.
Sensibiliser, soutenir et lutter ensemble contre le cancer du sein.
Musique, animations, gourmandises et bonne humeur au rendez-vous !

Au programme :
09h-09h30 Départs VTT
10h Marche
10h30 Course d’orientation
11h30 Animations locales avec la Banda Bisca
11h30 Buvettes, tapas, crêpes et tombola
16h30 Pièce de théâtre   .

L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 35 85 91  lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com

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English : Les Roses d’Octobre de Biscarrosse

L’événement Les Roses d’Octobre de Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grands Lacs

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