Les Roses d’Octobre de Biscarrosse L’Arcanson Biscarrosse
dimanche 4 octobre 2026 · L'Arcanson · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Les Roses d’Octobre de Biscarrosse
L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Rendez-vous pour une journée haute en couleur, en énergie et en solidarité !
Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts face au cancer du sein, Les Roses d’Octobre Biscarrosse vous invitent à venir partager une journée
Bougez pour la bonne cause !
Des animations et un spectacle pour se retrouver et partager.
Sensibiliser, soutenir et lutter ensemble contre le cancer du sein.
Musique, animations, gourmandises et bonne humeur au rendez-vous !
Au programme :
09h-09h30 Départs VTT
10h Marche
10h30 Course d’orientation
11h30 Animations locales avec la Banda Bisca
11h30 Buvettes, tapas, crêpes et tombola
16h30 Pièce de théâtre .
L’Arcanson 61 av. du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 35 85 91 lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Roses d’Octobre de Biscarrosse
L’événement Les Roses d’Octobre de Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Concert Jaaz Swing 40 Biscarrosse 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Traditions Musée des Traditions Biscarrosse 19 septembre 2026
- 1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse 19 septembre 2026
- Répétitions chorale Gospel Singalong LATECOERE Ecole de musique Biscarrosse 20 septembre 2026