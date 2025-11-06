Les Roses papotent Café de l’Orme Biscarrosse

L’association Les Roses d’Octobre Biscarrosse lance, en partenariat avec le CIAS des Grands Lacs et avec le soutien de la ville de Biscarrosse, une nouvelle action baptisée Les Roses Papotent : des cafés-rencontres mensuels destinés à toutes les femmes des Grands Lacs touchées par le cancer du sein.

Animés par une patiente partenaire en oncologie au centre Hospitalier d’Arcachon, ces temps d’échanges poursuivent plusieurs objectifs:

-Offrir un espace de parole bienveillant aux femmes en cours de diagnostic, de traitement ou en rémission.

-Renforcer leur capacité à agir et à prendre une place active dans leur parcours de santé,

-Briser l’isolement en favorisant la création de liens sociaux,

-Valoriser l’entraide entre pairs.

Les places étant limitées, l’inscription est recommandée. .

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 90 50 28 lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com

