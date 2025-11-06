Les Roses papotent Café de l’Orme Biscarrosse
Les Roses papotent Café de l’Orme Biscarrosse jeudi 6 novembre 2025.
Les Roses papotent
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
2025-11-06 2025-12-04 2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05
L’association Les Roses d’Octobre Biscarrosse lance, en partenariat avec le CIAS des Grands Lacs et avec le soutien de la ville de Biscarrosse, une nouvelle action baptisée Les Roses Papotent : des cafés-rencontres mensuels destinés à toutes les femmes des Grands Lacs touchées par le cancer du sein.
Animés par une patiente partenaire en oncologie au centre Hospitalier d’Arcachon, ces temps d’échanges poursuivent plusieurs objectifs:
-Offrir un espace de parole bienveillant aux femmes en cours de diagnostic, de traitement ou en rémission.
-Renforcer leur capacité à agir et à prendre une place active dans leur parcours de santé,
-Briser l’isolement en favorisant la création de liens sociaux,
-Valoriser l’entraide entre pairs.
Les places étant limitées, l’inscription est recommandée. .
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 90 50 28 lesrosesdoctobre.biscarrosse@gmail.com
