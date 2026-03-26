Les Roses Papotent Café de l’Orme Biscarrosse

Les Roses Papotent

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04

Les Roses Papotent , c’est un moment rien qu’à soi, pour parler et souffler un peu.

L’association Les Roses d’Octobre de Biscarrosse, avec le soutien du CIAS des Grands Lacs, ont lancé depuis octobre 2025 des cafés rencontres mensuels pour toutes les femmes des Grands Lacs touchées par le cancer du sein.

Ces rencontres se déroulent chaque premier jeudi du mois au Café de l’Orme à Biscarrosse. Pendant une heure, les participantes peuvent partager librement leurs expériences, leurs doutes et leurs espoirs.

Animés par une patiente partenaire en oncologie au Centre Hospitalier d’Arcachon, ces temps d’échange visent à libérer la parole des femmes atteintes d’un cancer du sein (en cours de diagnostic, de traitement ou en rémission), renforcer leur capacité à agir par elles-mêmes, permettre à chacune d’être actrice de son parcours de santé, créer du lien social et briser l’isolement. .

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 18 24 clsante@ciasgl.fr

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English : Les Roses Papotent

L’événement Les Roses Papotent Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grands Lacs