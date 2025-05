Les Rosiers Anglais Portes Ouvertes – Cléden-Poher, 14 juin 2025 14:00, Cléden-Poher.

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-14

Les 14 et 15 juin 2025, 10h-18h

Le jardin fait plus de 2600m2 avec un étang et des espèces de rosiers et de plantes très variés. Avec plus de 150 rosiers dans le jardin, le parfum est intense et sublime.

Découverte des rosiers, vente de plantes, gâteaux et boissons maison au profit d’un refuge animalier

Entrée libre jardin et pépinière .

Lostanlen

Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 7 80 51 67 69

