Les rouages du montage vidéo sur PC, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Les rouages du montage vidéo sur PC 30 et 31 mars EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T14:00:00+02:00 – 2026-03-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T17:00:00+02:00

Présentation

2 séances

Apprenez les bases et découvrez des outils et méthodes de conception d’un montage vidéo.

Titrage, incrustation au fond vert, étalonnage des couleurs, équilibrage sonore etc…

Apprendre, comprendre, créer et échanger

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442802797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Cet atelier vous permettra d’apprendre les bases du montage vidéo Film Initiation

Les rouages du montage vidéo sur PC (illustration : Appareil photo + ordinateur portable avec un logiciel de montage vidéo ; pixabay)