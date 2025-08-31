Les Roues du Coeur Parking de la mairie Martigues

Dimanche 7 septembre 2025 de 10h30 à 17h. Parking de la mairie Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-09-07 10:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Offrez-vous un baptême à bord du véhicule de vos rêves au cours d’une ronde parcourant les 3 quartiers de la Venise Provençale.

Baptême sur route et exposition de véhicules. Inscription directement sur place.

GT Sport Classic.



Les fonds collectés grâce à la générosité des participants, des sponsors et des visiteurs sont reversés au profit des actions du Rotary Club Martigues Etang de Berre et spécifiquement avec l’objectif d’aider des enfants de Martigues et de sa région.



Le club soutient également des projets professionnels et des initiatives internationales. Sous le parrainage de Jean-Pierre Foucault. .

Parking de la mairie Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Treat yourself to a baptism aboard the vehicle of your dreams during a round tour through the 3 districts of Venice Provençale.

German :

Gönnen Sie sich eine Taufe an Bord des Fahrzeugs Ihrer Träume während einer Rundreise durch die drei Stadtteile von Venedig Provençale.

Italiano :

Concedetevi una prima guida del veicolo dei vostri sogni durante un tour dei 3 quartieri della Venezia di Provenza.

Espanol :

Disfrute de un bautismo a bordo del vehículo de sus sueños durante un recorrido por los 3 distritos de Venecia provenzal.

