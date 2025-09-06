LES ROUTE DES MAUGES (7ÈME ÉDITION) Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-06

C’est à Beaupréau, au Centre culturel la Loge, que se tiendra la 7ème édition des Routes des Mauges !

A l’aide d’un Road-Book ludique, fléché, métré accompagné d’une feuille de route, vous découvrirez les routes des Mauges. Cette balade, exclue toute notion de vitesse et de chronométrage. Simplement le plaisir de rouler entre passionnés avec son véhicule de collection ou de prestige.

L’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription d’un véhicule sans avoir besoin d’apporter de justification de cette décision et sans qu’il puisse être réclamé à l’organisateur un quelconque dédommagement.

Nous limitons le nombre de participants à 80 équipages

– A partir de 7H30

Accueil sur le site du Centre Culturel de la Loge à Beaupréau

Remise du dossier Road-Book- feuille de route.

– 8H30

Départ libre en individuel (pour un parcours de 100 Kms environ)

Pendant la balade Visite (pause du matin).

– Arrivée vers 13H

Centre Culturel LA LOGE (restitution des feuilles de route)

Apéritif Restauration.

– 17H00 Remise des prix.

TARIF 30 € par personne 17 € par enfant (-16 ans)

En parallèle, le samedi et le dimanche, retrouvez une exposition de maquettes de voitures.

Entrée libre de 10h à 18h .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 91 20 28

English :

The 7th edition of Routes des Mauges will be held in Beaupréau, at the Centre culturel la Loge!

German :

In Beaupréau, im Kulturzentrum La Loge, findet die 7. Ausgabe der Routes des Mauges statt!

Italiano :

La 7ª edizione delle Routes des Mauges si terrà a Beaupréau, presso il Centre culturel la Loge!

Espanol :

¡La 7ª edición de las Routes des Mauges se celebrará en Beaupréau, en el Centre culturel la Loge!

