Les routes de la lavande – Montélimar, 7 juin 2025 07:00, Montélimar.

Drôme

Les routes de la lavande Les routes de Montélimar Agglomération et la Drôme provençale Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-06-07

Découvrez la Route des Lavandes sur Montélimar Agglomération et les alentours ! Émerveillez-vous devant les champs violets infinis et laissez-vous envoûter par le parfum envoûtant de la Drôme. Un voyage sensoriel inoubliable.

.

Les routes de Montélimar Agglomération et la Drôme provençale

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Discover the Lavender Route in and around Montélimar Agglomération! Marvel at the endless purple fields and let yourself be enchanted by the enchanting fragrance of the Drôme. An unforgettable sensory journey.

German :

Entdecken Sie die Lavendelstraße in Montélimar Agglomération und Umgebung! Staunen Sie über die endlosen violetten Felder und lassen Sie sich von dem betörenden Duft der Drôme verzaubern. Eine unvergessliche Reise der Sinne.

Italiano :

Scoprite la Strada della Lavanda nell’Agglomerato di Montélimar e dintorni! Ammirate gli infiniti campi viola e lasciatevi incantare dall’incantevole profumo della Drôme. Un viaggio sensoriale indimenticabile.

Espanol :

Descubra la Ruta de la Lavanda en la aglomeración de Montélimar y sus alrededores Maravíllese ante los interminables campos morados y déjese hechizar por el encantador aroma de la Drôme. Un viaje sensorial inolvidable.

L’événement Les routes de la lavande Montélimar a été mis à jour le 2025-05-14 par Montélimar Tourisme Agglomération