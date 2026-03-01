Les Routes de la Soie comme routes des humanités NEOMA Business School PARIS

Souvent réduites à un projet géopolitique ou économique, les Routes de la Soie sont avant tout un modèle de circulation du monde : circulation des marchandises, des idées, des techniques, des langues, des croyances et des imaginaires. Historiquement plurielles (terrestres, maritimes, culturelles) elles se déploient aujourd’hui sous des formes nouvelles : ferroviaires, numériques, spatiales et data.

Cette conférence propose de changer de lunettes pour penser les Routes de la Soie non comme un instrument de rivalité entre blocs, mais comme des routes des humanités, façonnées par les êtres humains qui les empruntent, y vivent, s’y rencontrent et s’y transforment. À rebours d’un imaginaire géopolitique figé, hérité de la guerre froide, il s’agit d’explorer un modèle en mouvement, fondé sur la relation, l’interdépendance et le désir d’avenir.

À partir d’une double expérience de data-philosophe et d’éditrice engagée dans les dialogues interculturels, cette intervention interroge la data comme nouvelle route numérique, non comme champ de bataille des systèmes, mais comme espace possible de traduction, de coopération et de responsabilité éthique.

En filigrane, une conviction : la guerre est aussi une construction mentale, nourrie par des récits de peur et de clôture. Penser les Routes de la Soie comme routes des humanités, c’est ouvrir la possibilité d’autres narrations, plus poétiques, plus justes et plus pacifiques capables de forger les routes du futur.

Présentation de la conférencière :

Docteure en philosophie, formée à l’intelligence artificielle au MIT, Sonia Bressler explore les liens entre data, humanités et géopolitique. Fondatrice de La Route de la Soie – Éditions et présidente de l’AFFDU, elle oeuvre au dialogue interculturel, à la paix et à une approche éthique du numérique.

Penser la paix à l’ère des circulations, des données et des récits, par Dr. Sonia Bressler

Le mercredi 11 mars 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Public jeunes et adultes. Jusqu’à 6 ans.

NEOMA Business School 6 Rue Vandrezanne 75013 PARIS

+33609705463 victor.bernard@neoma-bs.fr



