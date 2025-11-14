Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d’Aral Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire

Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d’Aral

Dans Les routes de la soif, Cédric Gras s’est intéressé à la mer d’Aral l’un des plus grands lacs du monde en 1960 et aujourd’hui quasiment asséchée. Il a traversé l’Ouzbékistan, le Turkménistan et le Tadjikistan pour remonter aux sources du mythique fleuve Amou-Daria jusqu’au plus long glacier du monde, niché dans le Pamir et véritable château d’eau d’une Asie centrale menacée par la soif. Il sera présent exceptionnellement à la Cité du Mot pour une rencontre entrecoupée d’extraits de son livre et du documentaire réalisé à l’occasion de son voyage. .

