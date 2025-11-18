Les Routes vers l’IA – Bourg-en-Bresse Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain Bourg-en-Bresse

Les Routes vers l’IA – Bourg-en-Bresse Mardi 18 novembre, 09h00 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

L’ENE prend les Routes vers l’IA et sillonne l’Auvergne-Rhône-Alpes pour aller à la rencontre des entreprises et parler d’Intelligence Artificielle.

Aujourd’hui, 58 % des dirigeants estiment que l’IA est une question de survie à moyen terme, mais seuls 43 % ont déjà défini une stratégie (source : Les entreprises françaises et l’IA : l’aube d’une révolution).

C’est pour combler ce décalage que cette opération a été renouvelée au cœur de la 1ère région industrielle de France, où la compétitivité reste un enjeu majeur.

L’objectif : expliquer concrètement les usages de l’IA, échanger en face-à-face et partager des retours d’expérience réels, de pair à pair.

Ces conférences et tables rondes, financées par l’État avec le soutien de l’OPCO 2I et des acteurs locaux dans le cadre de Minasmart, sont animées par Lionel Poinsot (ENE) et Céline Issard-Guillot (DREETS).

Dans l’Ain, les Routes de l’IA feront étape à Bourg-en-Bresse dans les locaux de la CCI de l’Ain, avec laquelle l’ENE coorganise cet événement.

Programme :

10 cas d’usage concrets de l’IA pour les TPE et PME (texte, audio, vidéo, données)

Témoignage de Kévin CASSARD (EIST) qui a mis en place un devisage automatisé des pièces à fabriquer grâce à l'IA et Frédéric FLECHON (R.E.I. INDUSTRY) qui utilise désormais l'intelligence artificielle pour identifier et gérer rapidement son vaste stock de 15 000 références, afin de réduire coûts et impact environnemental

De l'idée à l'action : comment réussir votre projet IA en industrie. Identifier une opportunité, cadrer un besoin, choisir les bons partenaires et mesurer les résultats

Réactions et échanges avec des invités et les participants

avec des invités et les participants Dispositifs d’accompagnement disponibles pour soutenir l’adoption de l’IA dans les entreprise

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain 1 rue Joseph Bernier 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

