Les Routiers du Téléthon

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Festi’Route organise un événement Les Routiers du Téléthon

.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 09 84 04

English : Les Routiers du Téléthon

The “Festi Route” association is organizing an event “Les Routiers du Téléthon”

German : Les Routiers du Téléthon

Das Festi’Route organisiert eine Veranstaltung Les Routiers du Téléthon

Italiano : Les Routiers du Téléthon

Festi’Route organizza l’evento Les Routiers du Téléthon

Espanol : Les Routiers du Téléthon

Festi’Route organiza el acto Les Routiers du Téléthon

L’événement Les Routiers du Téléthon Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du Sud Charente