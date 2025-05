Les Roy de la scène – Les amateurs font leur quinzaine ! – Cie Krapo Roy – Théâtre Krapo Roy Nantes, 2 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-02 19:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Tout public

Venez assister au sacre des amateurs de Krapo Roy !Après 1 an de préparation, les voilà fin prêts à monter sur scène avec des représentations tous les jours ! Au programme : 9 spectacles pour porter haut la couronne du théâtre ! Le tout au tarif unique de 10 € par représentation… que demande le peuple !Du 2 au 15 juin, à 19hInformations et réservations à venir

Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr