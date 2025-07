Les Ruades En bas du Mont Gaillard Mauléon

En bas du Mont Gaillard 8 Rue du Souvenir Français Mauléon Deux-Sèvres

2025-07-13 19:00:00

2025-07-13 03:30:00

2025-07-13

Ruades de Mauléon vous accueillent pour sa 35 ème édition.

Au programme :

19 h 20 h 30 Apéritif offert par la municipalité

19 h 22 h: Espace repas sur réservation animé par Loverdrive, 18 €/adulte, 8 €/enfant ( réservation sur Hello asso)

20 h 03 h Buvettes et snacks

22h 23 h 30: DJ Set by Daryoz

23 h 15 Feu d’artifice animé

23h30 03h30 Bal populaire avec l’orchestre Oasis

Une participation de 1 euro sera demandée à l’entrée des animations (sauf pour les 14 ans). .

