Les ruchers de la Salamandre
Hôtel des entreprises, Z.A. Les Groges Le Blanc Indre
Découvrons le quotidien de Samuel, apiculteur dont le miel est pressé à l’ancienne.
Le Rucher de la Salamandre est une ferme apicole dédiée à l’élevage des abeilles et à la production de miels artisanaux. Samuel, apiculteur passionné, fait vivre son exploitation au rythme des saisons et des transhumances.
Près des trois quarts des ruches restent sédentaires les abeilles y récoltent un nectar local, à proximité immédiate de la miellerie, qu’elles transforment en miels savoureux et authentiques.
Tous les miels de l’exploitation sont extraits selon une méthode traditionnelle, pressés à la main à l’aide d’un pressoir manuel à l’ancienne, unique en Région, garantissant des saveurs préservées et un savoir-faire respectueux des abeilles comme du terroir. .
Hôtel des entreprises, Z.A. Les Groges Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire
Discover the daily life of Samuel, a beekeeper whose honey is pressed the old-fashioned way.
