Les ruchers de la Salamandre

Hôtel des entreprises, Z.A. Les Groges Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-04-21 2026-08-25

Découvrons le quotidien de Samuel, apiculteur dont le miel est pressé à l’ancienne.

Le Rucher de la Salamandre est une ferme apicole dédiée à l’élevage des abeilles et à la production de miels artisanaux. Samuel, apiculteur passionné, fait vivre son exploitation au rythme des saisons et des transhumances.

Près des trois quarts des ruches restent sédentaires les abeilles y récoltent un nectar local, à proximité immédiate de la miellerie, qu’elles transforment en miels savoureux et authentiques.

Tous les miels de l’exploitation sont extraits selon une méthode traditionnelle, pressés à la main à l’aide d’un pressoir manuel à l’ancienne, unique en Région, garantissant des saveurs préservées et un savoir-faire respectueux des abeilles comme du terroir. .

Hôtel des entreprises, Z.A. Les Groges Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the daily life of Samuel, a beekeeper whose honey is pressed the old-fashioned way.

L’événement Les ruchers de la Salamandre Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-28 par Destination Brenne