Les rues à Histoire Rue Sennecé Mâcon

Rue Sennecé Chapelle des Récollets Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez les imprimeries Protat et Buguet-Comptour, contributeurs de la

publication des travaux des archéologues mâconnais ainsi qu’une présentation des vestiges antiques découverts lors des fouilles réalisées avant la construction de l’immeuble Le Claridge sur l’emplacement

de l’imprimerie Protat ou encore des photos insolites sur quelques rues du quartier sud-est.

Balade contée dans les rues de la ville avec la troupe mâconnaise Le Théâtre de l’Inattendu. Laissez-vous surprendre. .

Rue Sennecé Chapelle des Récollets Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 04 79 15

