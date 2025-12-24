Les rues d’Aix se racontent, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Les rues d’Aix se racontent

Du 07/04 au 27/10/2026 le mardi de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

220, c’est le nombre de rues que compte le centre ancien d’Aix-en-Provence. Cependant, peu connaissent leurs histoires. Parfois drôles, énigmatiques, insolites, elles ont toutes envie de dévoiler leurs secrets.

Des plus célèbres aux plus confidentielles, les rues du vieil Aix-en-Provence recèlent des souvenirs que nous partageons lors d’un parcours captivant à travers leurs chemins de traverse. Leurs noms évoquent tantôt des hommages, tantôt des légendes, tantôt des mésaventures, mais chacun rappelle les petites intrigues et les grands moments qui ont marqué l’histoire de la ville.



Vous êtes curieux ? Cette visite est faite pour vous !



➜ Visite à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ

➜ Les animaux sont autorisés, en laisse.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

220 is the number of streets in the old center of Aix-en-Provence. However, few know their stories. Sometimes funny, enigmatic, unusual, they all want to reveal their secrets.

