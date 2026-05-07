Plouégat-Moysan

Les Rues en Scène à Sainte Sève

Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rendez-vous attendu de l’été, les Rues en Scène sont de retour dans nos communes !

Place au spectacle vivant, aux arts de rue dans toute leur diversité, à travers une programmation de qualité, gratuite et tout public, qui rassemble chaque année des centaines de spectateurs, habitants fidèles comme visiteurs curieux.

Informations et programmation détaillée à venir dans les Offices de tourisme et sur www.morlaix-communauté.bzh .

Plouégat-Moysan 29600 Finistère Bretagne

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English : Les Rues en Scène à Sainte Sève

L’événement Les Rues en Scène à Sainte Sève Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX