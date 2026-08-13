Les Rues en Scène au Cloître Saint-Thégonnec Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec

Informations pratiques

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Les Rues en Scène au Cloître Saint-Thégonnec

Rue du Calvaire Aux abords du Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06 17:45:00

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous attendu de l’été, les Rues en Scène sont de retour dans nos communes !

Place au spectacle vivant, aux arts de rue dans toute leur diversité, à travers une programmation de qualité, gratuite et tout public, qui rassemble chaque année des centaines de spectateurs, habitants fidèles comme visiteurs curieux.

11 h

Balade contée avec Yann Quéré et Gilles Dauneau (guitare et chant)

Départ de l’église. Apportez votre pique-nique !

Renseignement au 02 98 78 45 69 ou sur aufilduqueffleuth.bzh

14 h | 40 min

CLOWN MUET, ASOCIAL… ET UN PETIT CHIEN !

Chien Cie QUI S’Y COLLE

Un personnage radin, hypermaniaque et hypersensible met en place un rituel précis pour manger une chip qui devient un important objet de désir. Un chien, au premier étage d’un immeuble, aboie. Il l’empêche d’assouvir son obsession manger sa chip. Ce garçon sera tiraillé entre cette obsession culinaire et son besoin profond s’ouvrir aux autres…

15 h | 45 min

JONGLERIE À PRENDRE AU SÉRIEUX

Tobôggan Cie LE LONG RACCOURCI

Bon nombre de règles indiquent ce qu’il est convenable de faire en fonction de son âge, sa position sociale ou le cadre dans lequel une activité est pratiquée. La jonglerie, perçue comme distrayante et non sérieuse l’illustre parfaitement. La place de l’amusement dans la société est pourtant un sujet politique et transversal dont on doit se saisir. Ce spectacle se veut un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan ! Une ôde aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante…

16 h | 50 min

CIRQUE GAGNANT ET ACROBATIQUE

La Tombola COLLECTIF POURQUOI PAS

Parfois, on veut se réfugier dans l’espoir qu’un heureux événement nous sortira de notre quotidien, que notre bonheur dépend d’un tour de chance. On aimerait que ce soit sans effort. La tombola offre tout ça ! Ce spectacle ne fera pas que tourner la roue de la chance, mais aussi nos corps et nos esprits. C’est un rappel qu’il n’y a pas besoin de chercher plus loin on t’a déjà offert la vie, c’est là toute ta chance !

17 h | 45 min

CIRQUE EN L’AIR

Deux Pierres d’Un Coup Cie CHARGE MAXIMALE DE RUPTURE

Deux éclaireurs perdus dans un lieu fantaisiste entrent en scène. Entre un camion, un trampoline et un mât chinois, ils explorent et composent une étonnante partition chorégraphique où le bond devient quête d’identité. Guidés par la magie et la curiosité, ils ne cherchent pas la réussite, mais l’expérience brute. Ici, l’entraide et l’altruisme priment sur la performance. Refusant l’unité, c’est pourtant ensemble qu’ils font corps…

Informations et programmation détaillée dans les Offices de tourisme et sur www.morlaix-communaute.bzh .

Rue du Calvaire Aux abords du Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Rues en Scène au Cloître Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-08-13 par OT BAIE DE MORLAIX