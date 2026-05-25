Félines-Minervois

LES RUGISSANTES LA SAUVAGE

2 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Ne manquez pas la soirée repas-spectacle La Sauvage à Félines. Un seule-en-scène drôle et émouvant de Sabrina Chézeau, porté par 15 personnages. L’événement, en soutien à la Calandreta, propose un repas burger et un service de garderie sur place.

Plongez au cœur d’une performance théâtrale captivante avec Sabrina Chézeau dans La Sauvage . Ce seule-en-scène vibrant, accessible dès 10 ans, vous transporte dans les tréfonds de la Creuse le temps d’un été. Entre fiction et récit de vie, une adolescente de 13 ans apporte insolence, joie et couleur au quotidien d’un hôpital. À travers une quinzaine de personnages follement humains, l’artiste livre une œuvre drôle, tendre et touchante qui interroge avec audace notre rapport à la santé mentale.

L’événement s’inscrit dans le cadre d’une soirée de soutien à la Calandreta Los Cascamèls, en bonus de la saison culturelle Les Rugissantes. Pour parfaire ce moment de partage, la formule intègre un repas convivial autour des savoureux burgers locaux préparés par Les Groins de la garrigue. Une solution de garderie pour les enfants est également disponible aux Ateliers du Vivant sur inscription préalable, permettant à chacun de profiter pleinement de ce rendez-vous culturel unique. .

2 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

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English :

Don’t miss the La Sauvage dinner-show evening in Félines. A funny and moving one-woman show by Sabrina Chézeau, featuring 15 characters. The event, in support of La Calandreta, features a burger dinner and on-site childcare.

L’événement LES RUGISSANTES LA SAUVAGE Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC