Les ruines du Château du Goust Malville

Les ruines du Château du Goust Malville samedi 20 septembre 2025.

Les ruines du Château du Goust

Lieu-dit Merlet Malville Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les sites mis en valeur par les associations et participez au rallye de la Ronde du Patrimoine avec l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon en essayant de résoudre les énigmes !

Découvrez les ruines du Château du Goust, une forteresse médiévale bâtie entre le XIIIe et le XVIe siècle à Malville, où la nature a aujourd’hui repris ses droits.

Au programme

> Visites et explications par les bénévoles de l’association de l’intérêt unique de ce site d’exception. .

Lieu-dit Merlet Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire manach-dominique@orange.fr

