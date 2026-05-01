LES RUSTRES pièce de Carlo Goldoni avec Les Potes à Dionysos Moulin de Chazeu Laizy

Laizy

LES RUSTRES pièce de Carlo Goldoni avec Les Potes à Dionysos

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans l’Italie du XVIIIè siècle, quatre rustres Lunardo, Maurizio, Simon et Canciano incarnent à eux seuls les différentes facettes de l’autoritarisme. Brutaux, bornés, bourrus, goujats, ils exercent une tyrannie au sein de leur famille où les femmes, recluses, sont interdites de toute réjouissance en cette fin de carnaval. Deux des quatre rustres, Lunardo et Maurizio ont décidé de marier ensemble leurs enfants. Personne ne doit savoir…tout juste leurs femmes maintenues dans l’obéissance voir la soumission.

Mais Margarita, Felice, Marina et la jeune promise Lucietta parlent et se liguent pour que les jeunes gens puissent se voir avant la signature du contrat provoquant la colère des hommes. Comment alors à la fois sortir de la misogynie sans rester dans l’affrontement permanent ? Felice personnage central de la pièce répond par son discours et son attitude à cet enjeu du respect des uns envers les autres en proposant une voie vers une certaine réconciliation.

Cette pièce de Carlo Goldoni aux dialogues épiques et savoureux, entre en résonance avec notre époque où l’émancipation des femmes dans le monde reste un combat, tout comme celui d’une société éclairée à l’échelle planétaire. .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67 trac.moulindechazeu@orange.fr

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English : LES RUSTRES pièce de Carlo Goldoni avec Les Potes à Dionysos

L’événement LES RUSTRES pièce de Carlo Goldoni avec Les Potes à Dionysos Laizy a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)