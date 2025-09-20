Les sablières de l église de St Aubin Église Saint-Aubin Plumelec

Les sablières de l église de St Aubin 20 et 21 septembre Église Saint-Aubin Morbihan

Visite libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Support vidéo explicatif des différentes scènes sculptées dans les sablières

Exposition de vieilles photos du bourg.

If, classé arbre remarquable, à côté de l’église.

Église Saint-Aubin 2 Remungol 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne Église composée d’une nef avec bras de transept et choeur rectangulaire de plus grande dimension que le reste. Le choeur est la partie la plus intéressante par ses sablières décorées. Du côté nord, ce sont des personnages divers : anges, coqs, masques, animaux fantastiques… Du côté sud, se sont des groupes de personnages (scènes de la Passion ; fabliau du Renard prêchant aux poules). Les tirants sont également sculptés et fouillés avec une grande recherche. Dans plusieurs endroits, les motifs se détachent de la masse.

Mairie de Plumelec