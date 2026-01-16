Les Sablons de Corquoy à Pâques Corquoy

Les Sablons de Corquoy à Pâques

Les Sablons de Corquoy Corquoy Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-20 11:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Découvrez un espace naturel préservé de la vallée du Cher, à l’écoute des chants des oiseaux présents sur le site et de toutes observations de nature…

A pâques les œufs sont faits ! Animation proposée par Nature Images Découverte avec Wilfried Patron. Sur inscription. 3 .

Les Sablons de Corquoy Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

Discover an unspoilt natural area in the Cher valley, listening to the songs of the birds on the site and making all kinds of nature observations…

