LES SABOTEURS DU CANAL DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR Toulouse

Toulouse

LES SABOTEURS DU CANAL

DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:50:00

fin : 2026-04-29 16:20:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29

Laissez-vous tenter par un jeu d’énigmes !

Plongez au coeur du XVIIe siècle et participiez à la défense du grand projet de Pierre-Paul Riquet le canal du Midi. En famille résolvez des énigmes, unissez vos forces et déjouez les sabotages orchestrés par les espions du roi d’Espagne. Parviendrez-vous à protéger cette oeuvre visionnaire ? Le destin du chantier est entre vos mains !

Cet événement est organisé par l’Espace Patrimoine. .

DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

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English :

Let yourself be tempted by a game of riddles!

L’événement LES SABOTEURS DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE