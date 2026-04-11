LES SABOTEURS DU CANAL DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR Toulouse
LES SABOTEURS DU CANAL DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Toulouse
LES SABOTEURS DU CANAL
DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:50:00
fin : 2026-04-29 16:20:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
Laissez-vous tenter par un jeu d’énigmes !
Plongez au coeur du XVIIe siècle et participiez à la défense du grand projet de Pierre-Paul Riquet le canal du Midi. En famille résolvez des énigmes, unissez vos forces et déjouez les sabotages orchestrés par les espions du roi d’Espagne. Parviendrez-vous à protéger cette oeuvre visionnaire ? Le destin du chantier est entre vos mains !
Cet événement est organisé par l’Espace Patrimoine. .
DEVANT LE JARDIN MONPLAISIR 1 Boulevard Monplaisir Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr
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Let yourself be tempted by a game of riddles!
L’événement LES SABOTEURS DU CANAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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